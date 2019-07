Bundesinnenminister Horst Seehofer hat seinen italienischen Kollegen Matteo Salvini aufgefordert, die Dauerkrise um Rettungsschiffe im Mittelmeer zu beenden. "Wir können es nicht verantworten, dass Schiffe mit geretteten Menschen an Bord wochenlang im Mittelmeer treiben, weil sie keinen Hafen finden", schrieb der CSU-Politiker in einem Brief an Salvini. Daher seien für die aktuellen Seenotrettungsfälle rasche europäische Lösungen in gemeinsamer Verantwortung nötig.

"Ich appelliere daher eindringlich an Sie, dass Sie Ihre Haltung, die italienischen Häfen nicht öffnen zu wollen, überdenken", fügte Seehofer hinzu. Wegen der gemeinsamen europäischen Verantwortung "und unserer gemeinsamen christlichen Werten" dürfe es im Einzelfall keinen Unterschied machen, durch welche Organisation Migranten aus dem Mittelmeer gerettet worden seien, woher die Besatzung stamme und unter welcher Flagge das Schiff fahre.

"Schiffen deutsche Flagge entziehen"

Salvini wies die Forderung umgehend zurück. Dies werde er nicht tun, sagte er in Rom: "Die Bundesregierung bittet mich, italienische Häfen für die Schiffe zu öffnen? Absolut nicht!" Vielmehr fordere man die "Merkel-Regierung" auf, den Schiffen die deutsche Flagge zu entziehen, "die Menschenhändlern und Schmugglern helfen, und ihre Bürger, die die italienischen Gesetze missachten, zurückzuholen", fügte der Politker der rechtspopulistischen Lega hinzu.



Salvini war angetreten, illegale Einwanderung nach Italien zu stoppen. Er konzentriert sich dabei vor allem auf medienwirksame Aktionen gegen Rettungsschiffe, denen er das Einlaufen in italienische Häfen untersagt. Für Aufsehen sorgte vor einer Woche auch die vorübergehende Festnahme der deutschen Kapitänin Carola Rackete. Sie war nach mehr als zweiwöchiger Blockade mit ihrem Schiff "Sea-Watch 3" mit 40 Geretteten trotz einem Verbot Salvinis in den Hafen von Lampedusa eingelaufen.