Bundesinnenminister Seehofer hat die Pläne der EU-Kommission für eine gemeinsame Migrationspolitik begrüßt.

Der Vorschlag sei eine gute Grundlage für die weiteren Beratungen, sagte Seehofer in Berlin. Er appelliere an die anderen EU-Staaten, jetzt nicht reflexartig in die Deckung zu gehen, sondern ein gemeinsames Konzept zu erarbeiten. Nächste Möglichkeit darüber zu diskutieren, sei das Treffen der EU-Innenminister am 8. Oktober.



Seehofer betonte, der Vorschlag der EU-Kommission umfasse die wesentlichen Aspekte der Migrationspolitik: Nämlich die Zusammenarbeit mit den Herkunftsstaaten, Möglichkeiten einer legalen Migration, ein starker und effizienter Schutz der EU-Außengrenzen sowie die Solidarität bei der Aufnahme von Schutzberechtigten innerhalb der Europäischen Union.



Zustimmung kam auch aus Österreich und Italien. Der österreichische Innenminister Nehammer sagte in Wien, der Vorschlag bewege sich in die richtige Richtung. Man werde ihn jetzt genau prüfen. Ähnlich äußerte sich der italienische Regierungschef Conte. Der ungarische Regierungssprecher Kovacs erklärte auf Twitter, sein Land poche auf eine konsequente Abriegelung der EU-Außengrenzen.

Diese Nachricht wurde am 24.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.