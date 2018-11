Vor der morgigen Islamkonferenz hat Bundesinnenminister Seehofer die muslimischen Verbände aufgerufen, sich von ausländischer Einflussnahme frei zu machen.

Dies gelte vor allem für die Organisation und Finanzierung der Gemeinden sowie die Ausbildung der Imame, sagte der CSU-Politiker der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Die Islamverbände müssten sich so organisieren, dass sie den Anforderungen des Religionsverfassungsrechts für eine Kooperation mit dem Staat genügten.



Vor allem einem der größten muslimischen Verbände in Deutschland, der Ditib, wird eine zu große Abhängigkeit von der Türkei vorgeworfen. Der Verband untersteht der Aufsicht des türkischen Religionsministeriums; seine Imame werden in der Türkei augebildet und vom türkischen Staat bezahlt.