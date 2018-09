Bundesinnenminister Seehofer hat Medienberichten zufolge die Migration als "Mutter aller Probleme" bezeichnet. Zugleich äußerte er Verständnis für die Demonstranten im sächsischen Chemnitz Stellung.

Er habe Verständnis dafür, wenn sich Leute empörten, sagte Seehofer der Zeitung "Die Welt". Das mache sie noch lange nicht zu Nazis. Demzufolge äußerte sich der Minister gestern am Rande einer Klausurtagung der CSU-Landesgruppe im brandenburgischen Neuhardenberg. Das Blatt beruft sich bei seinen Angaben auf Teilnehmer des Treffens. Seehofer sagte laut "Bild"-Zeitung, "an erster Stelle" stehe "ein brutales Verbrechen".



Der stellvertretende sächsische Ministerpräsident Dulig bekräftigte im Fernsehsender RTL, bei den Ausschreitungen in Chemnitz seien "Geflüchtete durch die Stadt getrieben worden". Es sei beklemmend, zu sehen, wie aus Hass auch Gewalt werde, meinte der SPD-Politiker.



Die gestrige Regierungserklärung von Sachsens Ministerpräsidenten Kretschmer von der CDU hatte eine politische Kontroverse über die Bewertung der Vorfälle in Chemnitz ausgelöst. Kretschmer hatte im Landtag gesagt, es habe in Chemnitz keinen Mob, keine Hetzjagd und kein Pogrom gegeben.



Die CDU-Vorsitzende und Bundeskanzlerin Merkel wies Kretschmers Darstellung zurück. Sie habe aus Chemnitz Bilder gesehen, die klar Hass und Verfolgung von unschuldigen Menschen deutlich gemacht hätten, sagte Merkel. In der vergangenen Woche hatte sie von "Hetzjagden" gesprochen. Die SPD, die Grünen und die Linke kritisierten die Äußerungen des Ministerpräsidenten und warfen ihm vor, rechtsextreme Strömungen in seinem Bundesland zu verharmlosen.