Angesichts der Abschiebung von angeblichen deutschen IS-Unterstützern aus der Türkei hat Bundesinnenminister Seehofer eine sorgfältige Überprüfung dieser Personen zugesichert. Die Bürgerinnen und Bürger könnten sich darauf verlassen, dass sich die Behörden jeden Einzelfall genau ansähen, sagte der CSU-Politiker in Berlin.

Man werde verhindern, dass Rückkehrer mit Verbindungen zur IS-Terrormiliz eine Gefahr für Deutschland würden.



Zuvor hatte das Auswärtige Amt bestätigt, dass die Türkei mit den Abschiebungen begonnen hat. Insgesamt soll es sich um drei Männer, fünf Frauen und zwei Kinder handeln. Man prüfe, ob es tatsächlich einen Zusammenhang zum IS gebe, erklärte das Ministerium.



Die Türkei will auch in andere europäische Länder angebliche IS-Unterstützer abschieben. Nach Angaben des türkischen Präsidenten Erdogan sitzen derzeit 1.149 Anhänger des IS in türkischen Gefängnissen. Davon seien 737 ausländische Staatsbürger. Innenminister Soylu betonte, die Türkei sei kein Hotel für IS-Leute.