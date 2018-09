Wer neuer Präsident des Bundesverfassungsschutzes wird, ist weiter offen. Bundesinnenminister Seehofer sagte in Berlin, angesichts der Gefährdungslage liege ihm viel an einer schnellen Nachfolgeregelung. Er habe aber noch keine Namen im Kopf. Bis zur Neubesetzung des Präsidentenamtes werde Hans-Georg Maaßen den Verfassungschutz weiter leiten.

Seehofer sagte, Maaßen werde erst danach als Staatssekretär ins Innenministerium wechseln. Dort soll er die Bereiche Bundespolizie, Cyber- und Informationsicherheit und öffentliche Sicherheit leiten. Wann das der Fall sein wird, sagte Seehofer nicht: "Mir ist an einem geordneten Übergang gelegen", betonte der Bundesinnenminister. Maaßen werde in seiner neuen Funktion aber nicht die Aufsicht über das Bundesamt für Verfassungsschutz haben. "Man kann sauber trennen - die Aufsicht über das Amt und die Arbeit für die öffentliche Sicherheit. Wenn es nötig ist, formuliere ich das auch selbst. Ich werde ganz strikt darauf achten, dass diese Trennung stattfindet", führte Seehofer in Berlin aus. Er habe Maaßen als kompetenten und integren Mitarbeiter erlebt und er habe auch die Diskussion über den Verfassungsschutz und Maaßen nicht eröffnet.



Die Beförderung des bisherigen Verfassungsschutz-Präsidenten Maaßen stößt in der SPD auf deutliche Kritik. Parteivize Stegner bezeichnete den Wechsel Maaßens als Staatssekretär ins Bundesinnenministerium als Desaster. Auch Juso-Chef Kühnert erklärte, seine persönliche Schmerzgrenze sei erreicht. SPD-Generalsekretär Klingbeil hält die Versetzung Maaßens ebenfalls für fragwürdig.



Klingbeil sagte im Deutschlandfunk, das sei eine Provokation Seehofers. Er habe damit deutlich Stellung bezogen gegen Bundeskanzlerin Merkel. "Das ist ein Vorgang, der zeigt, dass zwischen CDU und CSU, dass zwischen Merkel und Seehofer der Konflikt weiter schwelt. Das ist insgesamt kein guter Zustand für diese Koalition und das belastet auch das Koalitionsklima. Das will ich an dieser Stelle deutlich sagen." Dem Minister sei anscheinend sein Gespür für richtige Entscheidungen verlorengegangen, erklärte Klingbeil. Der Minister trage die persönliche Verantwortung für Maaßen, der nun unter seiner Aufsicht stehe.



Die Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende des Forums Demokratische Linke 21, Mattheis, geht noch einen Schritt weiter und forderte, die Entscheidung von Bundesinnenminister Seehofer nicht hinzunehmen, Maaßen zum Staatssekretär in seinem Ministerium zu befördern. Es gehe um Vertrauen in die Politik, den Rechtsstaat und in Beamte. "Dieses Vertrauen zerstören wir weiter, wenn wir die Entscheidung so stehen lassen, wenn die SPD jetzt einfach sagt, dann machen wir weiter, als sei nichts gewesen", erklärte Mattheis. "Deshalb darf die SPD keine Angst vor dem Bruch der großen Koalition haben." Man dürfe in der SPD nicht nicht zur Tagesordnung übergehen und darauf hoffen, dass Horst Seehofer im Oktober von den eigenen Leuten abgesetzt werde.



Auf Zustimmung stößt die Entscheidung im Fall Maaßen in der CDU: Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer betonte, sie sei im Einvernehmen mit den Sozialdemokraten getroffen worden. Der innenpolitische Sprecher der CDU, Middelberg, wies die Kritik ebenfalls zurück. Er sagte im Deutschlandfunk, die SPD habe die Koalitionsentscheidung mitgetragen. Er halte den Kompromiss für sehr zweckmäßig. "Wir hätten Herrn Maaßen nicht für untragbar gehalten. Deswegen ist es auch kein Problem, wenn man jemanden, den man tatsächlich für tragbar hält, auch weiter verwendet. Wir meinen, dass Herr Maaßen Expertise hat, dass er ein wirklich befähigter Beamter ist, und deswegen gibt es bei uns auch die Position, dass wir ihn behalten wollten."



Maaßens Ablösung stieß bei der Opposition auf ein unterschiedliches Echo. Der FDP-Innenpolitiker Kuhle sagte dem Dlf-Hauptstadtstudio, das sei ein typischer Kompromiss für eine Große Koalition – am Ende gebe es nur Verlierer: "Die Kanzlerin und die SPD wollten nicht, dass Herr Maaßen in führender Position tätig bleibt für Fragen des Verfassungsschutzes und der inneren Sicherheit, genau das wird jetzt passieren als Staatssekretär im Bundesministerium des Inneren, also eine Niederlage für die SPD und die Kanzlerin." Linken-Fraktionschef Bartsch meinte, es sei zwar gut, dass Maaßen nun nicht mehr an der Spitze des Verfassungsschutzes stehe: "Aber, dass Herr Maaßen de facto befördert wird, ist für mich wirklich unfassbar. Das Innenministerium wird zur Resterampe für unhaltbare politische Beamte."



Der Grünen-Vorsitzende Habeck kritisierte gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, es sei dreist, dass Maaßen für seinen Vertrauensbruch auch noch mit einer Beförderung ins Innenministerium belohnt werde. Die AfD kritisierte Maaßens Ablösung. Ihre Fraktionsvorsitzende Weidel sagte, Bundeskanzlerin Merkel habe einen weiteren Kritiker aus dem Weg geräumt. Mit dem "Wegloben" des unbequemen Verfassungsschutz-Chefs klopfe sich die GroKo wieder gegenseitig auf die Schulter.