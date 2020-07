Bundesinnenminister Horst Seehofer beharrt in der Asylpolitik auf europäische Lösungen.

Für nationale Alleingänge stehe er nicht zur Verfügung, sagte der CSU-Politiker in Berlin. Kein Land der Welt könne die Migration allein bewältigen. Man sei inzwischen auf einem guten Weg und er sei nicht bereit, dies jetzt zu gefährden. Seehofer betonte, es sei unverzichtbar, dass Europa gemeinsam vorgehe. Zuvor hatten Vertreter der Berliner Landesregierung verärgert darauf reagiert, dass der Bundesinnenminister ihr die Genehmigung für ein eigenständiges Aufnahmeprogramm für bis zu 300 Migranten verweigerte. Eine Entscheidung zu einem ähnlichen Programm in Thüringen steht noch aus.



Seehofers Ministerium hatte unter anderem argumentiert, die Aufnahmebereitschaft der beiden Länder sei bei der Verteilung der Migranten innerhalb Deutschlands bereits berücksichtigt worden. Allein für Berlin seien in diesem Rahmen schon 150 Menschen aus Griechenland vorgesehen.