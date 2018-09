Bundesinnenminister Seehofer hat erklärt, dass von den Behörden als Gefährder eingestufte Personen wie der Tunesier Sami A. nicht in Deutschland bleiben dürfen.

Seehofer sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, er könne nicht einsehen, dass sich Sami A. darauf berufe, dass er in Tunesien nicht menschenwürdig behandelt werde. Tunesien sei ein sicherer Herkunftsstaat, in dem keine politische Verfolgung stattfinde. Sami A. habe dort aus der Haft heraus Interviews gegeben und sei inzwischen sogar frei.



Der Islamist war von Deutschland in sein Heimatland abgeschoben worden, laut einem Gerichtsurteil war das aber rechtswidrig. Seehofer betonte, die Entscheidung der Justiz sei zu akzeptieren, ganz gleich, ob man sie nachvollziehen könne oder nicht.