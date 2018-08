Die Eckpunkte für ein neues Zuwanderungsgesetz stoßen bei Wirtschaftsvertretern auf Zustimmung.

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag erklärte, die gestern von Innenminister Seehofer vorgelegten Pläne seien ein positives Signal für die Betriebe. Ein vereinfachter Zugang zum Arbeitsmarkt für beruflich Qualifizierte könne den in vielen Branchen wachsenden Fachkräftemangel lindern, betonte DIHK-Präsident Schweitzer in Berlin. Die Wirtschaft sei bereit, sich in der Umsetzung mit zu engagieren. Auch der CDU-Wirtschaftsrat begrüßte das Papier.



FDP-Arbeitsmarktexperte Vogel kritisierte die Eckpunkte als zu vage. Anstatt ein Punktesystem nach dem Vorbild erfolgreicher Einwanderungsländer zu schaffen, würden nur ein paar kleine Reparaturen angekündigt.



SPD-Generalsekretär Klingbeil schloss sich unterdessen der Forderung an, auch abgelehnten, aber bereits gut integrierten Asylbewerbern die Möglichkeit zu eröffnen, regulär einzuwandern. In den Eckpunkten für das Zuwanderungsgesetz ist ein solcher sogenannter "Spurwechsel" nicht vorgesehen.