Nicht ganz einfach in diesen Tagen, die Übersicht zu behalten - angesichts der Vorgänge rund um die Aufnahme und die Rückführung von Flüchtlingen hierzulange. Als zuständiger Minister will Horst Seehofer jetzt die Liste der Länder verlängern, die aus Sicht der Bundesregierung als sogenannte sichere Herkunftsstaaten eingestuft werden.

Bei seiner Pressekonferenz am Mittag fiel auf, dass auch die Liste der Themen länger wird, zu denen man den Bundesinnenminister gerne ausführlich befragen würde. Jetzt soll einer der kürzlich abgeschobenen afghanischen Asylbewerber zurückgeholt werden, da zum Zeitpunkt der Abschiebung noch eine Klage beim Verwaltungsgericht anhängig war.

Grobes Behördenversagen festgestellt

"Zurückholen", das klingt so, also ob ein Gepäckstück versehentlich auf den Weg gebracht wurde. Es handelt sich offensichtlich um grobes Behördenversagen, das Horst Seehofer selbst im ihm unterstehenden Bundesamt für Flüchtlinge verortet hat. Der Betroffene, Nasibullah S., war einer von 69 Flüchtlingen, die an Horst Seehofers 69. Geburtstag abgeschoben wurden. Ein Zusammenhang, den er selbst öffentlich herstellte. Er habe in dieser Hinsicht nichts zurückzunehmen, so Seehofer, er sei verkürzt interpretiert worden.

Der Fall Sami A. liegt aus seiner Sicht gänzlich anders, der sogenannte Gefährder wurde nach Tunesien abgeschoben, alles war rechtens, so Seehofer. Die Aktenlage spricht eine andere Sprache. Wer wusste, wann genau, was genau? Auch in diesem Fall existiert ein laufendes Verfahren. Die Stadt Bochum hat inzwischen vorsorglich Beschwerde gegen eine Rückholung von Sami A. eingelegt.

Jede Menge ungeklärte Fragen

Es gibt rund um diesen Fall jede Menge ungeklärte Fragen. Darunter die, ob Horst Seehofer im Vorfeld vom Abschiebetermin gewusst hat. Ja, sagte seine Sprecherin am Montag. Nein, sagte Seehofer am Vormittag. Wenig später hieß es aus dem Ministerium, Seehofer habe die Information Zitat "nicht zur Kenntnis" genommen. Schwer zu glauben, nachdem der Minister gerade diesen Fall als politisch besonders wichtig eingestuft hatte.

Was den eigentlichen Anlass der Pressekonferenz angeht: Die Liste "sicherer Herkunftsstaaten" sagt wenig über die Lage in den betroffenen Ländern. Sie dient in erster Linie zur Abschreckung potenzieller Asylbewerber und zur schnelleren Abschiebung für diejenigen, die schon in Deutschland sind. Zuletzt waren es die Westbalkan-Länder, jetzt geht es um die Maghreb-Staaten, Georgien ist noch dazu gekommen.

Den Koalitionsvertrag lediglich umgesetzt

Der Bundesinnenminister kann mit Fug und Recht darauf verweisen, dass er lediglich umsetze, was Union und SPD in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart haben, nämlich, die Listung aller Staaten deren Asyl-Anerkennungsquote unter fünf Prozent liegt. Die Quote ist umstritten. Kritiker der Koalition kommen für Tunesien, Marokko und Algerien auf höhere Werte. Ob die Grünen im Bundesrat mitmachen, ist bestenfalls unsicher. Wie viel Entlastung die Liste bringt, weiß selbst Seehofer nicht. Vertrauen in eine überzeugende Flüchtlingspolitik ist so nicht zu gewinnen.

Klaus Remme (Deutschlandradio / Bettina Straub)Klaus Remme, geboren in Cloppenburg. Studium der Politischen Wissenschaften und Osteuropäische Geschichte in Freiburg und Wien. Berufliche Stationen: Institute for Defense & Disarmament Studies, Boston, BBC World Service, London, Norddeutscher Rundfunk. Seit 1996 beim Deutschlandfunk. Von 2007 bis 2012 Korrespondent von Deutschlandradio in Washington. Seitdem Korrespondent im Hauptstadtstudio mit Schwerpunkt Außen- und Sicherheitspolitik.