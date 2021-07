Die französische Marine hat 80 Geflüchtete aus Seenot im Ärmelkanal gerettet - unter ihnen waren 20 Kinder.

Die zuständige Seepräfektur sagte, den Schiffbrüchigen, die in kleinen Booten unterwegs waren, gehe es gut. Sie wurden in den Hafen von Calais gebracht. Vor allem bei gutem Wetter machen sich immer wieder Geflüchtete von Frankreich aus auf die gefährliche Überfahrt in Richtung Großbritannien. Erst letzte Woche hatten sich die beiden Regierungen darauf geeinigt, mehr dagegen zu tun. Die britische Regierung will Frankreich dazu bis nächstes Jahr mit mehr als 60 Millionen Euro unterstützen. So sollen etwa mehr Sicherheitskräfte an der französischen Küste die Geflüchteten zurückhalten.

Diese Nachricht wurde am 25.07.2021 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.