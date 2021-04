Vor der Küste Norwegens treibt ein verlassener Frachter unkontrolliert im Meer.

Die zwölfköpfige Besatzung war gestern per Hubschrauber von dem Schiff gerettet worden, nachdem es in stürmischer See Schlagseite bekommen hatte, teilten die norwegischen Behörden mit. Inzwischen sei der Motor ausgefallen. Einsatzkräfte versuchten nun, den niederländischen Frachter mit einem Schlepper zu verbinden. Das Schiff treibt derzeit etwa 130 Kilometer nordwestlich der norwegischen Stadt Alesund.

