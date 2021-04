Zwei Schlepper sollen den vor der Küste Norwegens treibenden Frachter sichern und in einen Hafen ziehen.

Wie die norwegische Küstenverwaltung mitteilte, trafen die beiden Boote in der vergangenen Nacht bei der "Eemslift Hendrika" ein. Mit einem Hubschrauber sollen Einsatzkräfte an Bord des verlassenen Frachters gebracht werden, um die Schlepptaue zu befestigen.



Die zwölfköpfige Besatzung war gestern von dem Schiff gerettet worden, nachdem es in stürmischer See Schlagseite bekommen hatte.

Diese Nachricht wurde am 07.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.