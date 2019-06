Die Hilfsorganisation "Sea Watch" kritisiert die europäischen Institutionen für ihren Umgang mit den aus dem Mittelmeer geretteten Flüchtlingen.

Ein Sprecher betonte, die Rettungskräfte fühlten sich nach zwei Wochen alleine gelassen, das Schiff "Sea Watch 3" werde notfalls ohne Erlaubnis in Territorialgewässer einfahren. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hatte zuvor einen Eilantrag der Organisation nicht angenommen. Dieser sollte den mehr als 40 Personen erlauben, in Italien an Land zu gehen. Das Gericht argumentierte, es gebe derzeit keine Menschen mehr an Bord, die unmittelbar gefährdet seien. Die "Sea Watch 3" hatte Mitte Juni 53 Menschen aus Seenot gerettet, elf Flüchtlinge durften aus medizinischen Gründen bereits an Land gehen. Italien verweigert dem Schiff das Einlaufen in den Hafen. Es hält sich derzeit vor der Insel Lampedusa auf.