Die spanische Regierung hat eine Lösung für das Rettungsschiff "Open Arms" angekündigt, das mit etwa hundert Migranten vor der italienischen Insel Lampedusa liegt.

Dies werde bereits in den nächsten Stunden geschehen, sagte Verteidigungsministerin Robles. Angesichts der humanitären Notlage an Bord dürfe niemand wegschauen. Spanien hatte dem Schiff zuvor angeboten, einen spanischen Hafen auf den Balearen anzusteuern. Robles warf dem italienischen Innenminister Salvini vor, sich nicht um Menschenleben, sondern nur um seinen Wahlkampf zu kümmern. Dieser verteidigte seine harte Haltung. Die italienische Standhaftigkeit zahle sich aus, man sei nicht mehr das Flüchtlingslager Europas, erklärte er.



Am Vormittag sprangen erneut mehrere Migranten von Bord des Schiffes und versuchten, Lampedusa zu erreichen. Man versuche, sie zu retten, die Situation sei nicht unter Kontrolle, meldete die Hilfsorganisation Proactiva Open Arms.