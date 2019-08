Spanien macht Italien schwere Vorwürfe im Zusammenhang mit der Weigerung, das Rettungsschiff "Open Arms" im Hafen von Lampedusa anlegen zu lassen.

Verteidigungsministerin Robles sagte in Madrid, das Vorgehen insbesondere des italienischen Innenministers Salvini sei eine - so wörtlich - "Schande für die Menschheit". Er instrumentalisiere das Schicksal der Menschen an Bord für seine politischen Zwecke. Am Abend bot die italienische Regierung an, die Migranten der "Open Arms" mit Hilfe der Küstenwache nach Spanien zu bringen. Im Gegenzug müsse sich die Regierung in Madrid allerdings bereiterklären, dem Schiff sofort die spanische Flagge zu entziehen.



Spanien hatte dem Schiff angeboten, den nächstgelegenen spanischen Hafen anzusteuern. Das wären die Baleareninseln Menorca und Mallorca. Allerdings hielt die Hilfsorganisation die tagelange Fahrt quer über das Mittelmeer für nicht mehr machbar. Das Boot sei 800 Meter von der italienischen Küste entfernt, und die europäischen Staaten bäten die "Open Arms" tatsächlich darum, eine dreitägige Reise auf sich zu nehmen, um rund 1.000 Kilometer nach Spanien zurückzulegen. Viele Menschen an Bord seien dazu physisch und psychisch nicht mehr in der Lage.