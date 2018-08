Die Organisation Ärzte ohne Grenzen hat den Vorwurf zurückgewiesen, dass die private Seenotrettung im Mittelmeer den Schleppern in die Hände spielt.

Dies sei ein abstruses Argument, sagte der Leiter der Berliner Vertretung von "Ärzte ohne Grenzen", Frisch, im Deutschlandfunk. Es gebe Belege dafür, dass es bei der Zahl der Flüchtlinge kein Faktor sei, ob es private Retter gebe. "Menschen fliehen nicht wohin, sondern sie fliehen vor etwas", betonte Frisch. Die Seenotrettung mache nur den Unterschied, wie tödlich die Route sei, und nicht, wie viele Menschen sich auf den Weg machten.



Die "Ärzte ohne Grenzen" betreiben gemeinsam mit der Organisation "SOS Méditerranée" das Rettungsschiff "Aquarius", das im Juni 630 Flüchtlinge aufgenommen hatte und nirgendwo anlegen durfte. Italien und Malta hatten es abgewiesen, in Spanien konnten die Menschen schließlich an Land gehen. Nach einmonatiger Pause ist das Schiff am vergangenen Mittwoch wieder in das Gebiet vor der libyschen Küste aufgebrochen. Nach Angaben der Organisationen sind in den vergangenen Wochen mehr als 700 Menschen im Mittelmeer ertrunken.



Mehr als 30 deutsche Künstler unterstützen die "Aquarius" in einer Solidaritätskampagne. Herbert Grönemeyer, Heike Makatsch und andere ließen sich dafür in Rettungswesten fotografieren.