Deutschland hat sich mit Frankreich, Italien und Malta auf ein Notfallsystem zur Verteilung aus Seenot geretteter Migranten geeinigt.

Man habe sich auf ein gemeinsames Papier verständigt, sagte der maltesische Innenminister Farrugia nach Verhandlungen mehrerer EU-Minister auf Malta. Bei dem Treffen ging es unter anderem um die Frage, welche Häfen im Mittelmeer angelaufen werden dürfen. Details der Vereinbarung sind noch nicht bekannt. Bundesinnenminister Seehofer hatte aber jüngst angekündigt, Deutschland könne ein Viertel der Geretteten aufnehmen.



Das Ergebnis soll jetzt als Vorschlag an die übrigen Innenminister der EU gehen. Weitere Staaten sollen sich dem freiwilligen Notfallmechanismus anschließen können.



Zuletzt saßen gerettete Migranten teilweise wochenlang an Bord ziviler Rettungsschiffe fest. Italien und Malta verboten die Einfahrt in ihre Häfen. In jedem Einzelfall musste geklärt werden, welche Länder zur Aufnahme von Flüchtlingen bereit waren.