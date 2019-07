Die Bundesregierung will offenbar beim nächsten Treffen der Innen- und Justizminister der EU das Thema Seenotrettung und die Verteilung der Flüchtlinge auf die Tagesordnung setzen lassen.

Darum soll Innenminister Seehofer die finnische Ratspräsidentschaft für den 18. Juli gebeten haben, wie aus Regierungskreisen verlautete. In seinem Schreiben betont Seehofer die Notwendigkeit, für einen Übergangszeitraum humanitäre und praktikable Lösungen zu entwickeln. Er sei überzeugt, dass man dringend eine europäische Lösung in gemeinsamer Verantwortung brauche.



Deutschland und einige andere EU-Staaten hatten zuletzt mehrfach Menschen aufgenommen, die von privaten Hilfsorganisationen im Mittelmeer aus Seenot gerettet worden waren. Seehofer hatte in diesem Zusammenhang unter anderem an Italien appelliert, seine Häfen für Rettungsschiffe zu öffnen. Innenminister Salvini wies diese Forderung zurück.