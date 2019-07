"Sea-Watch-3"-Kapitänin Carola Rackete werden Beihilfe zur illegalen Einwanderung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Verletzung des Seerechts vorgeworfen. Ihr drohen bei einer Verurteilung bis zu zehn Jahren Haft. Doch auf welche Grundlagen stützen sich die Ankläger? Welche Gesetze regeln die Seenotrettung?

Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages wird in einer Einschätzung für das deutsche Parlament 2017 deutlich: Menschen, die in Seenot geraten, müssen gerettet werden. Diese Verpflichtung sei als Ausdruck der Menschlichkeit tief verankert in der Jahrhunderte alten, maritimen Tradition. Es gelte das Völkergewohnheitsrecht.



Laut den Bundestagsjuristen wurde die Pflicht zur Seenotrettung erstmals 1910 im Brüsseler Abkommen zur einheitlichen Feststellung von Regeln über Hilfeleistung und Bergung in Seenot festgehalten. Entsprechende Vorschriften finden sich auch im Internationalen Übereinkommen zum Schutz des menschlichen Lebens auf See (SOLAS), dem Internationalen Übereinkommen über Seenotrettung und dem UNO-Seerechtsübereinkommen.

Wer ist zur Hilfe verpflichtet?

Die Antwort ist simpel: Jede Schiffsbesatzung, die Menschen in Seenot sichtet, muss retten. Im Artikel 98 des Seerechtsübereinkommens heißt es unmissverständlich:



"Jeder Staat verpflichtet den Kapitän eines seine Flagge führenden Schiffes, soweit der Kapitän ohne ernste Gefährdung des Schiffes, der Besatzung oder der Fahrgäste dazu imstande ist, jeder Person, die auf See in Lebensgefahr angetroffen wird, Hilfe zu leisten."

Wann liegt Seenot vor?

Hier ist die Antwort nicht ganz so leicht, denn der Begriff Seenot ist rechtlich nicht genau definiert. Der Wissenschaftliche Dienst schreibt in seiner Einschätzung: Generell müsse von Seenot ausgegangen werden, "wenn die begründete Annahme besteht, dass ein Schiff und die auf ihm befindlichen Personen ohne Hilfe von außen nicht in Sicherheit gelangen können und auf See verloren gehen".



Nach Ansicht der Experten fällt darunter auch, wenn Schiffe oder Boote überbelegt oder manövrierunfähig sind. Die Beurteilung der Situation liegt demnach im Ermessen des Kapitäns.

Was geschieht mit den aus Seenot Geretteten?

Gerettete sollen gemäß SOLAS an einen "sicheren Ort" gebracht werden. Das kann der nächste Hafen sein - oder auch ein anderes Schiff. Die "Richtlinien für die Behandlung von auf See geretteten Personen" definieren den sicheren Ort genauer:



"Es ist ein Ort, an dem das Leben der Überlebenden nicht mehr weiter in Gefahr ist und an dem ihre menschlichen Grundbedürfnisse gedeckt werden können. Es ist weiter ein Ort, von dem aus Vorkehrungen für den Transport der Überlebenden zu ihrem nächsten oder endgültigen Bestimmungsort getroffen werden können."



Für die Koordinierung der Aufnahme der Geretteten ist derjenige Staat hauptverantwortlich, in dessen "Search and Rescue"-Zone die Schiffbrüchigen aufgegriffen wurden.

Die Situation der "Sea-Watch-3"

Die "Sea-Watch-3" hat in der libyschen "Search-and-Rescue"-Zone die Menschen an Bord geholt. Im aktuellen Fall wäre Libyen also zuständig für das Rettungsschiff gewesen. Der nächste Hafen wäre Tripolis gewesen. Libye gilt laut dem Wissenschaftlichen Dienst des Bundestags allerdings nicht als sicherer Ort, eine Rückführung von Flüchtlingen nach Libyen wäre nach Meinung von Rechtsexperten sogar rechtswidrig gewesen.