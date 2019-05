Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bedford-Strohm, hat mehr Anstrengungen bei der Rettung von Flüchtlingen aus dem Mittelmeer gefordert.

Menschen ertrinken zu lassen oder sie in die schlimmen Lager in Libyen zurückzuschicken sei keine Option für Europa, betonte Bedford-Strohm in einer Video-Botschaft. Im vergangenen Jahr seien mehr als 2.000 Menschen im Mittelmeer ertrunken. Dieses Sterben müsse ein Ende haben. Als Zeichen der Solidarität mit zivilen Seenotrettern will der EKD-Vorsitzende am Sonntag nach Sizilien reisen und dort auch das von Italien festgesetzte Rettungsschiff "Sea-Watch 3" besuchen. Der italienische Innenminister Salvini wirft dem Kapitän des Schiffes das illegale Einschleusen von Migranten vor.