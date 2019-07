Kaum ausgelaufen hat die deutsche Hilfsorganisation Sea-Eye mit ihrem Schiff "Alan Kurdi" erneut vor der libyschen Küste Migranten aus dem Mittelmeer gerettet. In Brüssel wird weiter über eine Verteilung der Geretteten debattiert. Die "Notlösungen" müssten ein Ende haben.

Der Einsatz sei in Kooperation mit den maltesischen Behörden erfolgt, erklärte die Organisation aus Regensburg. "Ein Schiff der maltesischen Marine ist nun auf dem Weg, um sie von der #AlanKurdi zu übernehmen und an Land zu bringen", twitterte Sea-Eye. Eine offizielle Bestätigung gibt es bislang nicht. Die jüngsten Einsätze von Rettungsschiffen und die Ad-Hoc-Lösungen für die Aufnahme der Migranten haben in den EU-Ländern eine Debatte über grundsätzliche Regelungen ausgelöst.

EU-Innenkommissar fordert Mechanismus

EU-Innenkommissar Dimitris Avramopoulos forderte einen "vorläufigen" Verteilungsmechanismus. "Die Herausforderungen der Migration können nicht nur in der Verantwortung von Italien und Malta liegen, nur weil sich diese Staaten am Mittelmeer befinden", sagte Avramopoulos der Zeitung "Die Welt". Bis die neuen Regeln zur Verteilung von Flüchtlingen nach dem sogenannten Dublin-System Realität würden, gelte es "vorläufige Vereinbarungen" zu finden, wie mit geretteten Flüchtlingen umzugehen sei. Dabei müssten Situationen mit Einzelfalllösungen wie bei den beiden Rettungsschiffen verhindert werden, sagte Avramopoulos.



Kommende Woche Donnerstag und Freitag treffen sich die Innenminister der EU-Staaten in Helsinki um unter anderem das Thema Migration zu besprechen,

Müller: Aufnahmebereite Staaten sollen vorangehen

Bundesentwicklungsminister Gerd Müller kritisierte allerdings, dass sich die EU seit dem Ende der Mittelmeer-Mission "Sophia" von "einer Notlösung zur nächsten" hangele. "Wir können nicht auf alle warten. Die aufnahmebereiten Staaten müssen jetzt vorangehen", sagte der CSU-Politiker der "Bild"-Zeitung. Er bekräftigte zugleich seine Forderung nach internationaler Hilfe für die Flüchtlinge in Libyen.

UNHCR will Hilfe für Libyen

Ebenso äußerte sich das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR). "Wir fordern die europäischen Regierungen auf, all ihre politischen Beziehungen zur libyschen Regierung zu nutzen, um eine deutliche Verbesserung der Lage für die Menschen in den Lagern zu erreichen", sagte der UNHCR-Repräsentant in Deutschland, Dominik Bartsch, der Zeitung "Die Welt". "Ziel muss eine Freilassung aller Menschen aus den Lagern sein."