Die spanische Seenotrettung hat erneut Menschen aus afrikanischen Ländern von einem kleinen Boot in Sicherheit gebracht.

Insgesamt 47 Migranten aus Ländern südlich der Sahara seien in der Nacht zu Samstag auf hoher See etwa 18 Kilometer vor der Küste von Gran Canaria von dem Boot übernommen und dann an Land gebracht worden, berichtet die Nachrichtenagentur Europa Press unter Berufung auf Behörden.



Die spanischen Kanareninseln liegen im Atlantik etwa 100 Kilometer westlich von der Küste Westafrikas entfernt. Trotz der Gefahren wagen immer wieder Menschen die Überfahrt, um über die kanarischen Inseln auf das spanische Festland zu gelangen.