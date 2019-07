Vor dem informellen Treffen der EU-Außen- und Innenminister zur Seenotrettung im Mittelmeer fordert Bundesaußenminister Maas eine Neuregelung der Flüchtlingsverteilung.

Notwendig sei jetzt rasch ein stabiler Mechanismus zur Ausschiffung und Aufteilung geretteter Menschen, sagte der SPD-Politiker in Berlin. Deutschland sei bereit, mit anderen Ländern als Partner in einer Koalition der Hilfsbereiten voranzugehen. Die Ressortchefs kommen heute in Paris zusammen. Bislang ist es innerhalb der Europäischen Union nicht gelungen, eine Übergangsregelung zur Verteilung von Migranten auf den Weg zu bringen.



Die Hilfsorganisationen "Ärzte ohne Grenzen" und "SOS Mediterranee" wollen die Seenotrettung im Mittelmeer Ende des Monats wieder aufnehmen. Das Rettungsschiff "Ocean Viking" sei bereits auf dem Weg, teilten die beiden Hilfsorganisationen mit.