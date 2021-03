Die Europäische Union will die Rettung von in Seenot geratenen Migranten besser koordinieren.

Das kündigte EU-Innenkommissarin Johansson nach Beratungen an. Auch EU-Agenturen oder Nichtregierungsorganisatoren sollen künftig an den Treffen teilnehmen. Johanssons will die europäische Asyl- und Migrationspolitik reformieren. Sie betonte, dass die Seenotrettung zwar vornehmlich Verantwortung der einzelnen Staaten sei. Es müsse aber eine bessere Zusammenarbeit geben. Länder müssten Gerettete schneller an Land lassen. Seenotretter dürften nicht kriminalisiert werden.



Ebenso müsse man gegen Menschenschmuggel angehen, betonte Johansson. Man dürfe das Sterben auf dem Meer nicht ignorieren. Seit 2014 seien mehr als 21.000 Menschen auf See gestorben oder würden vermisst.

