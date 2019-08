Mehrere EU-Staaten wollen sich Mitte September auf Malta treffen, um über die Verteilung von Bootsflüchtlingen untereinander zu beraten.

Die Deutsche Presse-Agentur berichtet unter Berufung auf EU-Kreise, die maltesische Regierung habe die zuständigen Minister aus Deutschland, Frankreich und Italien sowie den EU-Ratsvorsitzenden Finnland eingeladen.



Ziel ist eine Übergangsregelung, die verhindert, dass Italien und Malta Schiffen mit Geflüchteten oder Migranten an Bord die Einfahrt in ihre Häfen verweigert. Beide Staaten fordern, dass andere EU-Staaten vor dem Anlegen der Schiffe zusichern, alle Menschen an Bord aufzunehmen. Bereits im Juli hatte es zwei EU-Ministertreffen Art gegeben, um die Seenotrettung besser zu organisieren.