Ärzte ohne Grenzen und SOS Mediterranee appellieren an die europäischen Staaten, mehr als 100 Menschen vom Rettungsschiff "Ocean Viking" aufzunehmen.

Die Hilfsorganisationen erklärten, das Schiff warte noch immer auf einen sicheren Hafen. Die "Ocean Viking" kreuzt derzeit zwischen Italien und Malta. An Bord sind 104 Menschen, die den Angaben zufolge vor zehn Tagen vor der Küste Libyens gerettet wurden. In dem Appell heißt es, Europa müsse endlich einen berechenbaren und koordinierten Mechanismus einführen, nach dem Menschen an Land gehen könnten.



Auch das Schiff "Alan Kurdi" wartet auf eine Erlaubnis, um rund 90 Menschen von Bord zu lassen. Die Organisation "Sea-Eye" warf Malta vor, in einem medizinischen Notfall versagt zu haben. Eine Schwangere aus Nigeria mit Blutungen sei letztlich von der italienischen Küstenwache nach Lampedusa gebracht worden.