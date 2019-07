Die Hilfsorganisationen "Ärzte ohne Grenzen" und "SOS Mediterranee" wollen die Seenotrettung im Mittelmeer Ende des Monats wieder aufnehmen.

Das von beiden Organisationen betriebene Rettungsschiff "Ocean Viking" sei bereits auf dem Weg, teilte der Geschäftsführer von SOS Mediterranee in Deutschland, Starke, mit. Es fahre unter norwegischer Flagge und sei in der Vergangenheit als Versorgungs- und Rettungsschiff für die Öl- und Gasindustrie in der Nordsee im Einsatz gewesen.



Ein Sprecher von "Ärzte ohne Grenzen" betonte, zivile Seenotrettung werde weiter benötigt, solange die EU-Staaten ihrer Verantwortung nicht gerecht würden. Das zentrale Mittelmeer sei derzeit die tödlichste Fluchtroute der Welt. Allein in diesem Jahr seien dort mindestens 426 Menschen ums Leben gekommen.