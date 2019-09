Bundesinnenminister Seehofer berät heute mit seinen Kollegen aus Frankreich, Italien und Malta über eine Übergangslösung für aus Seenot gerettete Migranten.

Bei dem Treffen im maltesischen Vittoriosa soll eine vorläufige Regelung gefunden werden, wie Bootsflüchtlinge aus dem Mittelmeer künftig verteilt werden. Seehofer hatte zuletzt angekündigt, Deutschland könne bei einer Übergangslösung ein Viertel der Geretteten aufnehmen. Bislang sitzen Migranten teils wochenlang an Bord ziviler Rettungsschiffe fest, weil die Regierungen in Rom und Valletta Hilfsorganisationen die Einfahrt in ihre Häfen regelmäßig untersagen, solange es in jedem Einzelfall keine Zusagen für eine Weiterverteilung gibt.



Sollte eine vorläufige Einigung gelingen, ist angedacht, beim Treffen aller EU-Innenminister Anfang Oktober weitere Länder von einer Beteiligung zu überzeugen.