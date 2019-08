Italien hat das Strafmaß für Seenotretter deutlich angehoben.

Wer mit Flüchtlingen oder Migranten unerlaubt in italienische Hoheitsgewässer fährt, kann mit einer Geldstrafe von bis zu einer Million Euro belegt werden. Der Senat in Rom billigte einen entsprechenden Gesetzentwurf. Die Regierung hatte die Abstimmung mit der Vertrauensfrage verknüpft.



Grundlage für das neue Gesetz ist eine Notverordnung, die Innenminister Salvini vor zwei Monaten erlassen hatte. Darin betrug die höchste Geldstrafe 50.000 Euro.



Kritik an der neuen italienischen Gesetzgebung kommt unter anderen von Hilfsorganisationen und von der UNO.