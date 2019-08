Die Regierung in Italien hat einem deutschen Rettungsschiff mit rund 100 Migranten an Bord das Anlegen in den Häfen verboten.

Das teilte das Innenministerium in Rom mit. Das von der Organisation "Mission Lifeline" unterstützte Schiff hatte die Menschen gestern vor der libyschen Küste aus Seenot gerettet. Der Kapitän Reisch gab an, er habe die Bundesregierung um Unterstützung bei der Suche nach einem sicheren Hafen gebeten.