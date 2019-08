Trotz der verschärften Strafen für Seenotretter in Italien und der gegen sie laufenden Ermittlungen kann sich die deutsche Kapitänin Rackete vorstellen, auch künftig im Mittelmeer Migranten zu retten.

"Wenn wieder ein Kapitän ausfällt und wieder keiner da ist, dann auf jeden Fall", sagte sie gestern in der Talkshow "Dunja Hayali". Sie sei beunruhigt darüber, dass die "Sea Watch 3" und andere Rettungsschiffe noch immer in italienischen Häfen lägen und nicht auslaufen dürften, während weitere Unglücke geschehen seien. Es sei dringend nötig, dass Schiffe raus führen, sagte Rackete weiter. Je weniger Schiffe in der Such- und Rettungszone seien, desto mehr Menschen würden sterben.



Rackete hatte das Schiff "Sea-Watch 3" Ende Juni mit 53 Flüchtlingen an Bord unerlaubt in den Hafen der italienischen Insel Lampedusa gesteuert. Gegen sie wurde eine Geldstrafe von mehr als 16.600 Euro verhängt. Bei einer Verurteilung drohen ihr bis zu zehn Jahren Haft. Der Auftritt in der Talkshow "Dunja Hayali" war ihr erstes Interview im deutschen Fernsehen nach ihrer Festnahme.

Kritik an der Talkshow

Bereits im Vorfeld der Sendung war die Auswahl der Talkgäste in den sozialen Netzwerken heftig diskutiert worden. So wurde bemängelt, dass neben Rackete ausgerechnet der Grünen-Vorsitzende Habeck als einziger Talkgast zum zweiten Themenblock Klimapolitik geladen war. Zahlreichen Nutzern bei Facebook und Twitter fehlte es an Gegenpositionen. "Was man sich wünscht: Meinungspluralität im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Was man bekommt: Hayali, Habeck, Rackete", monierte zum Beispiel ein Twitter-Nutzer.



Auch die "Welt" schrieb im Anschluss an die Sendung: "An einer Beleuchtung der Gesamtproblematik zeigt sich Rackete nur mäßig interessiert und die Moderatorin lässt sich mit simplen Antworten abspeisen". Das ZDF stellte daraufhin klar, die Themen der Sendung seien kritisch beleuchtet worden. Moderatorin Hayali stellte sich auf Twitter ihren Kritikern: "Lustig, wie viele hier abgehen, weil #Habeck zum Klima und #Rackete zur Seenotrettung kommt. Vorwurf: keine Gegenstimme! Fakt: Habeck hat drei Bürger als Gegenstimmen! Aber das ist plötzlich falsch, weil es keine Politiker sind. Tja, was zählen schon Bürger."