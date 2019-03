Der Kapitän des zivilen Seenotrettungsschiffs "Lifeline", Reisch, hat Bundesinnenminister Seehofer zur Aufnahme von 150 Flüchtlingen aus Libyen aufgefordert.

Seehofer habe bei einem Gespräch am Abend eine Prüfung zugesagt und wolle mit Ministern anderer Ressorts darüber sprechen, sagte Reisch. Es gebe in den Foltergefängnissen in Libyen Frauen, Kinder und Männer, die bis aufs Blut gepeingt seien. Eine Umsiedlung nach Deutschland aus humanitären Gründen könne mit Hilfe des UNO-Flüchtlingshilfswers UNHCR erfolgen, um ihnen ein menschenwürdiges Weiterleben zu ermöglichen.