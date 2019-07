Bei dem EU-Minister-Treffen zur Seenotrettung im Mittelmeer hat es bislang noch keinen Durchbruch gegeben.

Bundesaußenminister Maas sagte am Rande der Konferenz in Paris, man sei zwar noch nicht am Ziel, aber deutlich weiter als je zuvor. Die EU-Innen- und Außenminister versuchen, eine Übergangslösung zur Aufteilung geretteter Flüchtlinge aus Seenot zu vereinbaren. Der italienische Innenminister Salvini nimmt an den Beratungen nicht teil. Per Twitter erklärte er, er werde nicht akzeptieren, dass Frankreich und Deutschland die Migrationspolitik in Europa bestimmten. Italien wolle respektiert werden. Man sei nicht das Flüchtlingslager für Brüssel, Paris oder Berlin.