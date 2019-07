Europäische Innen- und Außenminister haben in Paris nach einer Lösung für im Mittelmeer gerettete Bootsflüchtlinge gesucht.

Bundesaußenminister Maas sagte, man sei einen Schritt weiter gekommen. Es geht darum, eine Art "Koalition der Willigen" zu bilden, also möglichst viele Staaten dazu zu bewegen, im Mittelmeer gerettete Flüchtlinge aufzunehmen. So sollen Italien und Malta dazu bewegt werden, Schiffen der Seenotrettung ihre Häfen wieder zu öffnen. Maas sagte, das Geschachere um die Geretteten müsse aufhören. Der italienische Innenminister Salvini blieb dem Treffen in Paris fern.