Malta hat mehr als 260 Menschen in der vergangenen Nacht aus Seenot gerettet.

Das maltesische Militär teilte mit, die Flüchtlinge und Migranten befänden sich an Bord verschiedener Schiffe vor der Küste des Inselstaates. Unter ihnen sind auch die 35 Menschen, die vom privaten Rettungsschiff "Ocean Viking" in maltesischen Gewässern aus Seenot gerettet worden waren. Sie waren anschließend von einem Marineboot aufgenommen worden.



Am Montag treffen sich die Innenminister von Deutschland, Frankreich, Italien und Malta mit EU-Vertretern auf Malta, um über einen europäischen Verteilmechanismus zu beraten.