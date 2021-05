Das Schiff "Ocean Viking" mit gut 230 aus Seenot geretteten Menschen hat Sizilien erreicht.

Wie die Organisation SOS Méditerranée mitteilte, konnten die Menschen im Hafen von Augusta an Land gehen. Die Besatzung hatte die zum Teil minderjährigen Migranten am Dienstag gerettet.



Das Rettungsschiff "Sea Watch 4" nahm unterdessen im zentralen Mittelmeer weitere Menschen auf. Bei mehreren Einsätzen seit gestern habe man rund 290 Personen an Bord geholt, teilte die Organisation mit. Damit seien insgesamt etwas mehr als 400 Migranten an Bord des Schiffes. Sea-Watch habe nun einen sicheren Hafen in Italien und in Malta angefragt.

Diese Nachricht wurde am 01.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.