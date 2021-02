Das private Rettungsschiff "Ocean Viking" hat bei mehreren Einsätzen im Mittelmeer mehr als 230 Menschen aus der Seenot gerettet.

Wie die Betreiberorganisation SOS Méditerranée mitteilte, konnten mehrere Personen, die aus einem überfüllten Schlauchboot vor der Küste Libyens über Bord gegangen waren, geborgen werden. Kurz darauf seien die Insassen eines zweiten Bootes in Sicherheit gebracht worden, darunter auch zahlreiche Minderjährige.



Die "Ocean Viking" hatte erst im Januar bei mehreren Einsätzen mehr als 370 Menschen gerettet, die schließlich in Sizilien von Bord gehen durften. Zuvor war das Schiff fünf Monate lang wegen angeblicher Sicherheitsmängel in Italien festgehalten worden.

Diese Nachricht wurde am 04.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.