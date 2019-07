Bei den Beratungen der EU-Innenminister über die Migrationspolitik zeichnet sich weiter keine Einigung ab.

Bundesinnenminister Seehofer sagte in der finnischen Hauptstadt Helsinki, er rechne nicht damit, dass man heute eine Lösung für die Aufnahme und Verteilung von im Mittelmeer geretteteten Flüchtlingen finde. Vor allem Malta und Italien müssten noch überzeugt werden.



In den vergangenen Wochen verweigerten beide Länder Hilfsschiffen mit Geflüchteten an Bord tagelang die Einfahrt in einen Hafen. Angesichts dieser Situation hatten Deutschland und Frankreich einen neuen Vorschlag vorgelegt. Demnach sollen die im Mittelmeer geretteten Menschen zumindest in den nächsten Monaten auf willige EU-Staaten verteilt werden.



Italiens Innenminister Salvini lehnte das ab - mit der Begründung, sein Land würde so weiter eines der wenigen Ankunftsländer für Geflüchtete bleiben.