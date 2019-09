Bundesinnenminister Seehofer hält an dem Vorhaben fest, ein Viertel aller in Italien anlandenden Flüchtlinge in Deutschland aufzunehmen.

Mit Blick auf unionsinterne Kritik erklärte der CSU-Politiker, es sei unglaublich, dass er sich als Bundesinnenminister dafür rechtfertigen müsse, Menschen vor dem Ertrinken zu retten. Seit Juli vergangenen Jahres habe Deutschland die Aufnahme von 565 Migranten zugesagt. In diesem Zeitraum seien knapp 2.200 Menschen aus Seenot gerettet und nach Italien gebracht worden. In der Praxis übernehme Deutschland also bereits ein Viertel. Seehofer zeigte sich zuversichtlich, dass beim Treffen einiger EU-Innenminister in Malta in der kommenden Woche ein Vorschlag für einen Verteilmechanismus formuliert wird.



Für einen solchen verbindlichen Mechanismus setzte sich auch Bundespräsident Steinmeier bei seinem Staatsbesuch in Italien ein. Steinmeier sagte nach dem Treffen mit Präsident Mattarella, Europa dürfe Italien in der Flüchtlingsfrage nicht allein lassen.