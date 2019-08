Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, UNHCR, kritisiert Italien für die neuen schärferen Strafen für Seenotretter.

Damit könnten Rettungsaktivitäten in einem Moment verhindert werden, in dem die europäischen Staaten ihr Engagement im Mittelmeer maßgeblich drosselten, teilte das UNHCR in Rom mit. Regierungsunabhängige Organisationen spielten eine entscheidende Rolle bei der Rettung von Flüchtlingen und Migranten auf der gefährlichen Überfahrt. Ihr Einsatz dürfe nicht kriminalisiert werden.



Der italienische Senat hatte am Abend beschlossen, das Strafmaß für Seenotretter deutlich anzuheben. Wer künftig unerlaubt mit Flüchtlingen in italienische Hoheitsgewässer fährt, muss mit Geldbußen bis zu einer Million Euro rechnen.