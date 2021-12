Die «Rise Above» hat am Sonntagabend im Hafen Porto Empedocle auf der Insel Sizilien angelegt. (dpa)

Wie die deutsche Hilfsorganisation "Mission Lifeline" mitteilte, legte das Schiff gestern Abend in Porto Empedocle an. Die Geretteten sollten nun bald von Bord gehen. Die Flüchtlinge und Migranten waren am Donnerstag in der Nähe von Malta aus dem Meer gerettet worden. Die Behörden in Malta hätten nicht auf Hilferufe der Crew reagiert, sagte ein Sprecher der Organisation.

Die Überfahrt über das Mittelmeer gehört zu den gefährlichsten Fluchtrouten der Welt. Laut der Internationalen Organisation für Migration sind in diesem Jahr bislang mindestens 1.691 Menschen bei der Überfahrt ums Leben gekommen oder werden vermisst. Die Dunkelziffer könnte weit höher liegen.

