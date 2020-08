Das Seenotrettungsschiff "Sea Watch 4" ist zu seinem ersten Einsatz im Mittelmeer aufgebrochen.

Das Schiff verließ den Hafen des spanischen Burriana und befindet sich auf dem Weg ins Einsatzgebiet vor Libyen, wie ein Sprecher des Trägerbündnisses mitteilte. Die "Sea Watch 4" ist derzeit das einzige zivile Rettungsschiff im Einsatz und wird unter anderem von der Evangelischen Kirche in Deutschland finanziell unterstützt. Der Einsatz wird von der Organisation "Sea Watch" geleitet. Zudem sind Mediziner der Hilforganisation "Ärzte ohne Grenzen" an Bord.



Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bedford-Strohm, begrüßte den Beginn der Mission. Er sagte im ZDF, es sei skandalös, dass die Europäische Union seit Jahren zuschaue, wie an den Grenzen Europas Menschen ertränken.