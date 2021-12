Migranten an Deck der Geo Barents. (Archivbild) (AP Photo / Ahmed Hatem)

Binnen weniger Stunden rettete die Crew die Menschen aus drei in Seenot geratenen Booten im Mittelmeer. Damit befinden sich nun insgesamt 355 Flüchtlinge an Bord der "Geo Barents". 69 Menschen seien vor der libyschen Küste aufgenommen worden, hieß es in einer Mitteilung der Organisation. Viele von ihnen wiesen von Gewalt verursachte Verletzungen auf.

Seit Tagen wartet das Schiff darauf, die Geretteten an Land bringen zu können.

Diese Nachricht wurde am 22.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.