Der Kanzlerkandidat der Unionsparteien, Laschet, nimmt am Nachmittag an der Klausurtagung der CSU-Landesgruppe im Kloster Seeon teil.

Thema ist der gemeinsame Bundestagswahlkampf. Landesgruppenchef Dobrindt sagte, der Besuch Laschets solle ein Signal der Geschlossenheit senden. Zuletzt hatte der CDU-Vorsitzende in der CSU mit der Äußerung für Kritik gesorgt, dass er aktuell keinen Spielraum für Steuersenkungen sehe. Die Christsozialen halten dagegen an der Forderung nach einer Entlastung für Bürger und Unternehmen nach der Wahl fest. So hatte der CSU-Vorsitzende Söder erklärt, man müsse den Menschen und der Wirtschaft ein hoffnungsvolles Signal geben.

Diese Nachricht wurde am 15.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.