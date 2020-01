Der CSU-Vorsitzende Söder hat seinen Willen zu einer Kabinettsumbildung in Berlin bekräftigt.

Auch einen Wechsel der CSU-Minister in der Bundesregierung schloss er nicht aus. Die Partei müsse an einigen Stellen über die Inhalte hinaus zeigen, dass der Anspruch über das Jahr 2021 hinausgehe, sagte der bayerische Ministerpräsident bei der Klausur der CSU-Landtagsfraktion im oberbayerischen Kloster Seeon.



Als richtigen Zeitpunkt für die Kabinettsumbildung nannte Söder den Sommer. Dann sei auch die Frage zu beantworten, wer möglicherweise Kanzlerkandidat oder -Kandidatin der Union werde, sagte Söder am Abend im Bayerischen Rundfunk. Die CDU hat sich bisher zurückhaltend zum Vorstoß des CSU-Chefs geäußert.