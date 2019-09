Deutschland will Italien bei der Aufnahme von Bootsflüchtlingen aus dem Mittelmeer deutlich entlasten.

Bundesinnenminister Seehofer sagte der "Süddeutschen Zeitung", man wolle jeden vierten Migranten aufnehmen, der über die Seerettung in Italien gelandet sei. Dies werde die deutsche Migrationspolitik nicht überfordern. Man habe auch bisher schon ein Viertel der Geretteten aus Italien übernommen. In den vergangenen zwölf Monaten waren dies laut Seehofers Ministerium rund 560 Bootsflüchtlinge.



Nach den Angaben des CSU-Politikers ist auch Frankreich bereit, 25 Prozent dieser Migranten zu übernehmen. Die Erwartung sei, dass sich andere Staaten anschlössen. Seehofer betonte, man wolle sich von dem bisherigen "quälenden Prozedere" verabschieden, mit dem bei jedem einlaufenden Rettungsschiff die Flüchtlinge anschließend einzeln über Europa verteilt werden müssten.



Unterdessen erlaubte die italienische Regierung dem Rettungsschiff "Ocean Viking", 80 Migranten an Bord zur Insel Lampedusa zu bringen, wo sie an Land gehen dürfen. Dies teilte die Besatzung per Twitter mit.