Die deutsche Kapitänin des Seerettungsschiffs "Sea-Watch", Rackete, ist mit der Ehrenmedaille des katalanischen Regionalparlaments ausgezeichnet worden.

Der katalanische Parlamentspräsident Torrent überreichte ihr die Auszeichnung bei einer Veranstaltung in Barcelona. Der Fußballtrainer Pep Guardiola hielt die Laudatio, in der er den humanitären Einsatz Racketes würdigte. Sie hatte die "Sea-Watch 3" Ende Juli mit 40 Flüchtlingen an Bord trotz eines Verbots in den Hafen der italienischen Insel Lampedusa gesteuert. Gegen sie läuft deshalb in Italien ein Verfahren. Ausgezeichnet wurde in Barcelona auch der Gründer der spanischen Hilfsorganisation "Proactiva Open Arms", Camps. Der Verein rettet ebenfalls Flüchtlinge aus dem Meer.