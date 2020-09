Sefcovic in London

Die EU hat nach den Worten von Kommissionsvize Sefcovic schwerwiegende Bedenken gegen das geplante Gesetz, mit dem die britische Regierung das Brexit-Abkommen ändern will.

Sefcovic sagte bei seiner Ankunft in London, das wolle er zum Ausdruck bringen - und das werde auch die heutigen Gespräche prägen. Die EU und Großbritannien verhandeln seit Dienstag wieder über ihre künftigen Beziehungen. Die britischen Änderungspläne betreffen Kernvereinbarungen zu Nordirland.



Laut der Nachrichtenagentur AFP erwägt die EU auch rechtliche Schritte gegen Großbritannien. In einem Gutachten für die Mitgliedsstaaten heißt es, das britische Vorhaben stelle einen klaren Bruch wesentlicher Bestimmungen des Nordirland-Protokolls dar. Die Regierung in London hatte zuvor bereits selbst eingeräumt, dass die Änderungen auch gegen internationales Recht verstoßen könnten.

Diese Nachricht wurde am 10.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.