Der frühere Weltklasse-Segler und Autor Bob Fisher ist tot.

Fisher, der auch als "Mister America's Cup" bekannt war, wurde 85 Jahre alt. Er starb nach Angaben seiner Tochter in seinem Haus in England. Fisher war ein Chronist seines Sports und berichtete über 16 Ausgaben des America's Cup. Der Brite schrieb unter anderem für die Zeitung "The Guardian". Kollegen würdigten seine Leistungen. Fisher habe viel für den Segelsport getan.

Diese Nachricht wurde am 26.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.